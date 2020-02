Por inseguridad, 50 profesores de Sección 32 del SNTE piden cambio de adscripción

Del total de solicitudes de cambios de centro de trabajo que presentan los maestros cada año, unos 50 casos se deben al tema de la inseguridad, señaló Ricardo Reyes Cruz, concejal nacional de la Sección 32 del SNTE.



Explicó que si bien cuando un docente se ve afectado por un delito de alto impacto puede solicitar su cambio de lugar de trabajo, se requiere que ponga una denuncia, lo que no muchos hacen porque hay desconfianza de la propia autoridad.



Consideró que es triste que los ciudadanos les tengan miedo a las propias autoridades de justicia, pero es una realidad.



Sin embargo, indicó, cada año hay se presentan solicitudes de cambio en donde los docentes lo piden conforme a sus intereses, la mayoría porque pretende llegar a las zonas de donde son y eso es normal, por lo que quienes se vieron víctimas de un hecho de inseguridad pero no denunciaron, aprovechan también esta oportunidad.



Lamentablemente, expuso, en todo el estado se ven problemas de inseguridad, por lo que aunque ha habido respuesta de las autoridades educativas en algunos casos, también la organización sindical ha tomado sus protocolos de seguridad manera propia, ya que también necesitan aprender a cuidarse entre todos.



Señaló que es un tema delicado y aunque a nivel nacional el problema de la inseguridad no ha disminuido, esperan que se tomen las acciones necesarias para garantizar la seguridad no solo de los maestros, sino de todos los ciudadanos.