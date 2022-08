Por inseguridad, cada vez hay menos operadores de camiones de carga en la Entidad

En el país existe un déficit de operadores de camiones de carga pesada y la razón principal es la inseguridad que prevalece en las carreteras que los hacen blanco de asaltos y prefieren dejar este oficio, alertó el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, José Ramón Medrano Ibarra.Afirmó que se registran 10 robos diarios en todo el país, haciendo un total de 6 mil atracos en el primer semestre del año, lo cual representa un aumento del 3 por ciento en comparación al periodo anterior.“No solo estamos hablando de que asalten un camión, asaltan a un operador. Qué grave que se lleven el camión y la carga, pero un operador que sufre el daño psicológico de un asalto con la mano armada, seguramente va dejar su función y cómo entonces vamos a solucionar el problema de falta de operadores si las carreteras no son lo suficientemente seguras”, cuestionó.El representante de la CANACAR afirmó que la falta de operadores pone en riesgo el abastecimiento en la distribución que el país necesita.La realidad es que existen camiones parados porque no hay choferes.“Con falta de operadores, camiones parados, dígame si un empresario de transporte va ir a la tienda y va comprar un camión si no tiene operadores para los camiones que ya tiene. Si el país sigue creciendo el riesgo es que nuestra actividad no crezca al ritmo que el país necesita”, advirtió.En ese sentido, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que se cumpla con el compromiso de incrementar la seguridad porque efectivamente este problema está reflejándose en la inflación.Al aumentar los robos, las pólizas de seguro han incrementado hasta un 40 por ciento, lo cual incide en el costo del transporte y, con ello, en el incremento de los productos que se trasladan.“El fortalecimiento de seguridad en las carreteras donde habló de que había más de 12 mil elementos y 2 mil 300 vehículos para garantizar la seguridad en las carreteras, yo nada más quiero saber dónde están porque no las vemos. Lo que queremos es que las carreteras sean seguras y si el presidente de la República conoce la parte de seguridad como un problema que incide en la inflación hay que atacarlo”.Reiteró que el delito de robo al auto transporte de carga está catalogado como grave, pero falta voluntad política para aplicar la ley.