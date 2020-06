Por inseguridad, se van manufactureras de Veracruz: CANACINTRA

Empresas dedicadas a la manufactura del plástico, metales y comercialización de la zona centro del Estado abandonaron Veracruz, advirtió el presidente de la delegación de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) en Córdoba, Juan Francisco Castillo de los Santos.



Se tratan de tres compañías, de producción de plásticos, de procedimiento de acero y de la comercialización de productos químicos, que por inseguridad optaron por la mudanza, algunas hacia Yucatán.



"Dicen: si voy a empezar otra vez, lo haré en donde no me maten. No hay garantía en el tema de seguridad", dijo.



Criticó que en el estado de Veracruz, la situación de inseguridad no ha mejorado.



Por otra parte, refirió que un 40 por ciento de las empresas en la zona centro del estado de Veracruz no podrán reiniciar operaciones dentro del regreso a la "nueva normalidad".



Calculó que al menos 50 de las 112 empresas asociadas a la CANACINTRA no reabrirán cuando el color del semáforo de la pandemia torne a verde.