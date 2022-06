Por irresponsabilidad de población, no se logra frenar el VIH

Mientras la población siga siendo irresponsable, no se romperá la cadena de contagio del VIH, lo mismo que ocurre con la del COVID-19, advirtió el presidente de la asociación “Todos Somos Positivos”, Hugo Sánchez Badillo.Indicó que lamentablemente las personas tienen una relación sexual y no usan condón y piensan que no se van a adquirir el virus, pero no por ser la primera experiencia están a salvo.Indicó que esa falta de una cultura de la prevención se refleja en que los nuevos casos de contagio del VIH siguen en aumento y cada vez entre personas más jóvenes.Refirió que esa misma falta de responsabilidad se observa con el COVID-19, pues aplicaron las vacunas y mucha gente no entendió que eso es sólo algo preventivo y después de vacunados se quitaron los cubrebocas, comenzaron a hacer fiestas y reuniones y hoy de nueva cuenta hay un repunte de casos.Mencionó que en las dos situaciones no se ha aprendido que la cadena de transmisión acabará hasta que cada quién se cuide a sí mismo.El presidente de la asociación Todos Somos Positivos invitó a quienes han tenido una relación de riesgo a que se practiquen una prueba rápida, de manera que si se dio el contagio, la persona pueda iniciar su tratamiento cuanto antes.