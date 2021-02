Por la Candelaria, Cosautlán instaló filtro sanitario en parroquia

El Ayuntamiento de Cosautlán de Carvajal instaló un filtro sanitario en la entrada de la parroquia de “Nuestra Señora de La Candelaria”, debido a que este día se tiene prevista la visita de fieles católicos.



Y es que, durante estos días, este municipio año con año hace festividades en honor a su santa patrona la Virgen de la Candelaria, sin embargo, en esta ocasión las actividades fueron suspendidas.



No obstante, la autoridad municipal optó por instalar este filtro, pues la parroquia permanece abierta para recibir a los fieles que no quieren dejar pasar la fecha de la conmemoración religiosa más importante de esa zona.



Asimismo, se informó desde este lunes que no habrá servicio en ninguna de las áreas del Ayuntamiento hasta la siguiente semana, debido a la Alerta Preventiva por contagios de COVID-19.