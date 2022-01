Por la delincuencia organizada, comunicadores llegan a la “autocensura”: CEAPP

En Veracruz hay focos rojos para ejercer el periodismo debido a la presencia del crimen organizado. Esto provoca que algunos comunicadores lleguen a la “autocensura” para no ponerse en riesgo, particularmente en la zona de la Huasteca.Al respecto, el presidente de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), Silverio Quevedo Elox, detalló los puntos en donde ha identificado mayor riesgo para los comunicadores, apuntando que el órgano cuenta con un mapa de riesgo.Detalló que en 2021 se estableció una agenda estratégica con un diagnóstico que se presentó el pasado mes de julio, lo que permite tomar acciones preventivas.El presidente de la CEAPP refirió que, en la zona norte, el municipio de Poza Rica significa un punto rojo, así como las zonas aledañas, como Papantla e incluso Martínez de la Torre.Respecto al corredor sur, expuso que Coatzacoalcos, Cosoleacaque y Minatitlán también son municipios en donde existen riesgos para el desarrollo de la actividad periodística.Quevedo Elox comentó que a la fecha se vigila el ingreso de las nuevas autoridades municipales, ya que con los cambios de gobierno en ocasiones también se generan incidencias contra los comunicadores.“Podría agregar que para el norte también la zona de la Huasteca, hemos detectado principalmente en la Huasteca Alta, hemos detectado por ahí, por testimonios o por querellas de algunos compañeros que hay también una especie de riesgo para la actividad del periodismo (…)”.“Principalmente ellos incurren en la autocensura como una medida de protección, como una medida de cuidarse, de cuidar la integridad física y pues esto redunda también, transgrede la libertad de expresión con la autocensura”, refirió el presidente de la CEAPP.Explicó que ante hechos de delincuencia organizada, los periodistas deben tomar medidas de protección y recordó que del 2005 a la fecha en Veracruz un total de 29 periodistas han sido asesinados y todos los casos siguen abiertos ante la Fiscalía; además, algunas familias tienen asesoría particular y el apoyo de la Comisión Estatal de Víctimas.“Esto es sabido, esto es público; sabemos que obedece mucho al desarrollo o al comportamiento de la violencia en sí, ya sea de la delincuencia organizada o el sólo incremento de la delincuencia incluso común (…)”.“Esto va generando que la propia actividad del gremio se vea también como una especie de advertencia en el desarrollo de la actividad que cada compañero ejerce, ya que simplemente ante los hechos violentos o un acontecimiento de este carácter es lógico que reviste mayor riesgo para un comunicador que acude a la cobertura”, explicó.Durante la comparecencia de Quevedo Elox, el diputado del PRI, Marlon Ramírez Marín, opinó que es preocupante que la CEAPP reconozca que Veracruz resulta peligroso para periodistas por el índice de criminalidad de las zonas mencionadas.Además, el legislador del tricolor presentó documentos de trabajadores de la Comisión que tendrían “doble plaza”, pidiéndole revisar la información. Sobre esto, el presidente de la CEAPP dijo que revisará la información, apuntando que sí tienen trabajadores que integran el sector educativo y puntualizó que la misma Ley de la CEAPP lo permite en ciertos casos.En cuanto a los dichos del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, quien criticó a medios de comunicación por señalar hechos delictivos, el presidente de la CEAPP comentó que hasta el momento no han recibido ninguna solicitud de intervención por alguna posible restricción a la libertad de expresión o por alguna afectación a algún periodista en particular.En ese sentido, apeló al respeto de todos los colegas y planteó que se debe analizar la Ley que rige a la CEAPP, así como posibles modificaciones de su estructura, con la posibilidad de recortar el número de comisionados, aparte de que el Poder Legislativo puede dotar al organismo de la facultad de imponer sanciones.Respecto a la relación de la Fiscalía, refirió que la CEAPP presentó 50 denuncias en 2021 ante las fiscalías y hay una veintena de carpetas de investigación aperturadas en años anteriores.Cuestionado por el diputado del PAN, Jaime Enrique De la Garza Martínez, apuntó que a periodistas amenazados se les dota de sistemas GPS, así como cámaras de videovigilancia en sus domicilios, áreas de trabajo y vehículos.Observó que casi 7 de cada 10 periodistas trabajan de manera independiente y aún quienes pertenecen a empresas generalmente no cuentan con las condiciones laborales que exige la Ley.Cuestionado por el diputado del PAN, Luis Ronaldo Zárate Díaz, explicó que se destinaron 2 millones 236 mil pesos en partidas y ayudas sociales y en el rubro de Salud el pleno avaló 93 apoyos, de los cuales 62 fueron por contagios de COVID-19, ante el gasto elevado que significa la atención y el tratamiento.“Se tuvo cobertura con estos apoyos en 31 municipios del Estado, siendo Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos los que tuvieron mayor número de solicitudes: 28 en Xalapa, 19 en Veracruz y 11 en Coatzacoalcos”.