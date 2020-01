Por la inseguridad, médicos tienen miedo de trabajar en Veracruz

El tema de la inseguridad sigue provocando que médicos no quieran venir a trabajar al estado de Veracruz, indicó el secretario general de la sección IV del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Juan Carlos Perzabal Castillo.



"En efecto terminan los médicos su formación de residencia para especialidades médicas y se contratan para los primeros días de marzo, tenemos la expectativa de contratar, pero la cantidad es variable y no podemos dar una cantidad exacta porque todavía existe en los jóvenes médicos de otros lugares, el miedo a la inseguridad. No todos quieren venir a nuestro Estado por la inseguridad que se vive".



Aunque el Dirigente destacó que el Gobierno Federal y Estatal están haciendo esfuerzos y trabajo arduo para combatir este mal. Asimismo apuntó que la percepción de los galenos que terminan su especialidad y ya puede trabajar en un hospital, sigue siendo de que la entidad es insegura.



"El Gobierno está haciendo bastante porque esta forma de ver al Estado sea diferente. Felicito al presidente Andrés Manuel López Obrador y al Gobernador por el trabajo que han hecho en seguridad y salud y nos sumamos a su esfuerzo".



De igual forma recordó que el Sindicato en septiembre pasó por revisión contractual y fue buena. "Y debo decirle que nuestro sindicato a nivel nacional cumple con todos los cánones de transparencia y además lo que el gobierno nos pide a través de la Ley Federal del Trabajo para la función de los sindicatos".



Por lo cual dijo que este año 2020 lo observan bien porque el contrato colectivo de trabajo está fortalecido.