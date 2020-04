Por las heridas que causan dolor, pasará la gloria de Dios

La Semana Santa ha llegado en un momento que necesitábamos procesar todo el dolor y la incertidumbre que sentimos. Nos pesó tanto que este confinamiento no nos permitiera estar en la Iglesia para celebrar los misterios pascuales. Pero la gracia de Dios actúa y aunque no pudimos acudir a la Iglesia, el Señor pasó por nuestras casas y nos concedió constituirnos como Iglesia doméstica para celebrar la fe en la compañía de nuestros seres queridos.



Después de casi un mes de contingencia la Semana Santa ha traído un mensaje para no perder la fe ante el escándalo del sufrimiento y para no dejarnos paralizar por la incertidumbre que se cierne sobre el mundo.



Dentro de todas las preocupaciones, miedos y angustias que se han estado acumulando por la contingencia sanitaria, la Palabra de Dios nos ha venido acercando al misterio pascual. Eclipsados por nuestros dolores, miedos y preocupaciones, estos días hemos pensado más en los sufrimientos de Jesús, en las heridas de Jesús y en las llagas que dejó en su cuerpo la maldad del mundo.



No hemos estado como espectadores. Tampoco nos hemos quedado con una mirada sentimental. Desde nuestro propio dolor nos hemos sumergido en el dolor de nuestro Señor Jesucristo. No es que hayamos constatado su sufrimiento como un dato anecdótico sino como un lugar teológico en el que también nosotros nos situamos para llegar a descubrir la presencia de Dios.



Hemos visto estos días las heridas en el cuerpo del Señor Jesús. Viendo sus heridas caemos en la cuenta de todo el amor que siente por nosotros, de cómo no se derrumba, sino que persevera por nuestra salvación. Son heridas que nos conmueven, nos convencen y nos atrapan. Son heridas que nos convierten y nos conquistan para la dinámica del amor.



Pero en estas heridas también alcanzamos a ver la violencia, el pecado y la maldad de todos aquellos que se ensañaron contra Nuestro Señor Jesucristo, contra un hombre puro e inocente. La maldad del mundo se descargó contra un hombre inocente.



Las heridas, todas las heridas en la vida, nos desconciertan, nos quitan la alegría, nos bajan el ánimo y muestran esa parte muy vulnerable de nuestra vida. Nadie quiere llagas en la vida, nadie quiere heridas porque son las que nos quitan la alegría y el encanto de vivir.



Por medio de la pascua hemos visto dos facetas de estas heridas. Es cierto que las heridas provocadas a Jesús nos llevan a reconocer la maldad y la injusticia de los hombres que se descargan sobre un hombre inocente. Pero a través de las heridas del Resucitado ahora vemos que pasa la gloria de Dios; por esas llagas pasa la luz gloriosa del Señor.



De ahí la importancia de no desesperarnos, de ofrecer nuestros dolores al Señor y de esperar la respuesta de Dios porque si esas heridas algún día nos quitaron el equilibrio y la alegría, esas mismas heridas dejarán pasar la gloria a de Dios, como lo vemos en Jesús.



Esas heridas que tanto nos conmovieron y nos hicieron pensar en la maldad del mundo, ahora dejan pasar la gloria de Dios. La Semana Santa nos ha ayudado a canalizar nuestro dolor, pero desde esta dinámica pascual. Ahora nos toca ser pacientes y aceptar los momentos de tribulación, como esta contingencia sanitaria que nos causa dolor y nos deja en la incertidumbre. Pero también estamos seguros que por estas heridas va pasar la gloria de Dios; por ahora causan desconcierto, pero en su momento dejarán pasar la gloria de Dios.



Dice el P. Carlos Padilla: “El poder de la música de una flauta se encuentra en sus muchos agujeros. A través de las heridas de la flauta salen bellas melodías. Sin esos agujeros no habría música. Me gusta la imagen de la flauta. A través de mis agujeros se manifiesta el poder de Dios. A través de mi impotencia surge su fuerza. A través de mis silencios brotan sus palabras. En mis manos rotas Él acaricia. En mis pies cansados Él corre”.



Por medio de nuestras heridas Dios también va manifestando su gloria. Esa es una de las lecciones de la pascua que hemos aprendido en esta Semana Santa. Que el dolor y la incertidumbre que dejan las heridas del presente, no nos hagan perder de vista que siempre al tercer día, por las llagas del Resucitado, brilla la gloria de Dios y una luz definitiva alcanza a toda la humanidad.