Por lo menos 30 policías de Coatza y Nanchital han presentado síntomas de COVID-19

Policías Estatales con destacamento en Coatzacoalcos y Nanchital estarían bajo observación debido a que por lo menos 30 de ellos han presentado síntomas de COVID-19.



Lo anterior fue confirmado por elementos que laboran en la base ubicada en Pedro Moreno y Lerdo, de la colonia María de la Piedad, quienes temen por su salud debido a que entre los mismos compañeros no han tomado las medidas necesarias.



Y es que más allá de lo que la autoridad ha dicho en diferentes medios para que la gente tome consciencia y se cuide, los uniformados han hecho caso omiso de lo anterior.



"Nos han dado cubrebocas y caretas plásticas, pero no se lavan las manos constantemente, dicen que es invento del gobierno, se sienten mal y no van al doctor, se toman sus pastillas milagrosas. No le pueden echar la culpa a la Secretaría de Seguridad Pública, ni al comandante del agrupamiento, si alguien se siente mal, que se vaya al hospital, pero hay chingo de raza que se anda muriendo y prefiere no ir y andar regando el virus", expuso un uniformado de manera anónima.



Cabe mencionar que esta situación data de hace por lo menos más de una semana y en ese tiempo el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, ha visitado dos veces el lugar.



Hasta el momento la dependencia no ha informado de manera oficial la situación que enfrenta la corporación ante los riesgos de los elementos por andar en las calles de todo el Estado.