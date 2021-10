Por machismo, hombres no se examinan para prevenir cáncer de mama

Aunque la prevalencia de cáncer de mama es mayor en las mujeres, también lo padecen los hombres, sin embargo, por desconocimiento o “machismo” no suelen hacerse estudios.Al respecto, la coordinadora del Fondo para el Bienestar y el avance de las Mujeres del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Natalia López García, indicó que el porcentaje de varones con este tipo de cáncer es de un 10 a 15 por ciento.No obstante, dijo que hay quienes no se diagnostican, por lo que no queda un registro en caso de padecerlo.“Si bien es cierto que la prevalencia está en las mujeres, también es un tema de hombres y de la sociedad (…) Hay hombres que también lo padecen, es un tema que sigue siendo estudiado y lo hemos dado a conocer más, pues hay hombres que no lo saben por desconocimiento o esta parte del machismo y los tabúes”, detalló.Durante una Jornada Móvil de Mastografías en el municipio de Xico, la coordinadora indicó que es un reto de la sociedad involucrar a los hombres en la prevención de esta enfermedad, pues no es un asunto de género.Finalmente, señaló que durante la jornada que se lleva a cabo se pretende realizar la mastografía a unas 30 mujeres, pues en la convocatoria no se registró a ningún varón.