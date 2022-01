Por mal clima, recomiendan no subir al Pico de Orizaba

Autoridades de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), pidieron a turistas no subir al volcán Pico de Orizaba, pues el “Norte” que ha azotado a la entidad ocasiona neblinas frecuentes y ventiscas, condiciones que podrían generar situaciones de riesgo para la vida de los visitantes.La CONANP dio a conocer que los eventos de nevada en el Pico han sido frecuentes, aunque no en cantidades muy importantes. Sin embargo, sí se tiene deposición de nieve arriba de la cota de los 4 mil metros sobre el nivel del mar.Por tal motivo, se recomienda no subir a visitar el Parque Nacional durante estos días pero si se insiste en acudir, la recomendación es que lo hagan muy temprano para salir del parque al mediodía, a más tardar a la una de la tarde. Ello debido a que, conforme va avanzando el tiempo, las condiciones climáticas se complican cada vez más.La dependencia indicó que tiene coordinación con los municipios Tlachichuca y Atzizintla, por lo que recomiendan pasar a la comandancia para registrar su entrada y salida del parque, ello para estar enterados de cuántas personas suben y mantenerse alertas ante cualquier emergencia