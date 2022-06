Por mal servicio de agua, se manifiestan en Palacio Municipal de Ixtaczoquitlán

Molestos por la falta de agua, un grupo de pobladores de Ixtaczoquitlán se manifestaron este lunes ante el palacio municipal de la región.De acuerdo con algunas de las inconformes, ya que en su mayoría se trató de mujeres, desde hace semanas se padece ante la falta de agua potable y el Ayuntamiento no deja de hacer tandeos, ni avisa cuándo serán, por lo que la mayoría del tiempo no tienen acceso al vital líquido.Agregaron que en algunos lugares pasan pipas pero tienen que pagar 500 pesos a los conductores para que les den agua.Los manifestantes llegaron al palacio y para atenderlos salieron empleados de confianza, ya que el alcalde Nahum Álvarez Pellico se encontraba fuera del recinto.Los trabajadores, entre ellos el secretario particular del Alcalde, explicaron a los inconformes que el problema del agua data de al menos 20 años, pero ya se cuenta con un proyecto para empezar a trabajar, aunque no será fácil; mencionaron que para enero del 2023 se espera que comiencen a tener un mejor servicio domiciliario.Entre tanto, acordaron que se les estarán avisando de los días y horas del tandeo, y también de los días y horas en que pase la pipa.