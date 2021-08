Por mal sistema de drenaje, vecinos de fraccionamiento se inundan

Habitantes del conjunto habitacional Santa Inés de Coatzacoalcos, denunciaron las malas condiciones en las que se encuentra el sitio y la nula respuesta de parte de la inmobiliaria.



Y es que con las recientes lluvias habidas en la ciudad, las inundaciones no se han hecho esperar. Tanto se estanca el agua que los habitantes de la planta baja han perdido sus pertenencias.



Se trata de por lo menos 14 familias afectadas que relataron que todo se debe a que el drenaje no funciona y aunque cuando les vendieron las casas, la inmobiliaria prometió que todo estaba en perfectas condiciones y el riesgo de inundación no existía, eso no ha sido verdad.



“Es grave, porque nos vendieron unas casas en este fraccionamiento. Resulta que cuando muchos vinieron a preguntar dijeron que no se inundaba que no había problema, drenaje y que todo perfecto. Resulta que cuando llueve todo se va a pique, todo se llena de agua, los vecinos han tenido que cambiar muebles, han tenido que hacer varios remedios caseros, pero no sirve de nada”, relató.



Diana Lorena Chávez, habitante del sitio mencionó que en conjunto con otras personas ya evalúan acudir ante instancias legales por el problema de inundaciones.



Este fraccionamiento está ubicado a un costado de Ciudad Olmeca.



“Siempre se mojan las cosas, las pichanchas colapsan. No hay por dónde sacarlas. Ahorita si cayó más agua, la vez pasada llovió más tiempo, salí huyendo con mis hijos. Dejé ahí mis cosas, prácticamente el refrigerador, llegó hasta arriba, pero no lo hemos prendido”, finalizó.