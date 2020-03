Por mala estrategia en Área de Vectores, dengue causó la muerte de 37 personas, acusan

Trabajadores sindicalizados del área de vectores, denunciaron al coordinador estatal de esta área, Arturo Báez, por la mala estrategia que está aplicando para combatir al mosquito transmisor del dengue y que provocó la muerte de 37 personas y más de 11 mil casos positivos.



Felipe Oscar Villa Campos, secretario general de la subsección 1 de Coatzacoalcos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTS), aseguró que está persona no cuenta con la experiencia suficiente para un departamento tan importante como es vectores, pues el estado sigue estando en los primeros lugares a nivel nacional de casos de dengue.



“No podemos estar en el área de vectores en manos de una persona que no sabe, esta persona, el biólogo Arturo Báez, nos lo dejaron sembrado de la administración del PAN, en vectores no hay cambios, la misma persona está y nos dejaron este proyecto de Hostpot y lo dejo implementado la administración del PAN, quien está pagando las consecuencias es la gente”, dijo.



Anunció que a partir de la próxima semana marcharán en diferentes ciudades del estado, para externar este tipo de irregularidades que ponen en riesgo la vida de la población veracruzana.



“No queremos que haya más defunciones, tenemos que levantar la voz como trabajadores y pueblo, para decirle al Gobernador, que tiene que ponerle atención a este programa tan importante para que nuestra gente no siga padeciendo”, afirmó.



Precisó que la estrategia “Hostpot” para combatir al dengue se comenzó a aplicar desde la pasada administración y relató que solo se determinan algunos puntos “prioritarios” para combatir con larvicidas, abatización y fumigación al Aedes aegypti, pero no se cubren todas las colonias de la ciudad.