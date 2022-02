Pésimas carreteras, inseguridad, actos de rapiña es el día a día de los transportistas a lo largo del país, por ello la Alianza Mexicana de Autotransporte A. C. (AMOTAC) organiza una marcha nacional el próximo 22 de marzo para exigir que el Gobierno federal los atienda.El delegado estatal de la organización, Lauro Rincón Hernández, afirmó que el Gobierno no los ha volteado a ver, pese a que han solicitado reuniones para hablar de esta situación.En el caso de las carreteras, mencionó que están totalmente destrozadas, aunque CAPUFE se pase años reparando esto a su vez genera asaltos por la nula vigilancia.A la par, explicó que no bloquearán, sino que será una marcha lenta por todas las carreteras del país.En la zona centro partirán de Rancho Trejo hacia la Caseta de Peaje de Fortín.