Por malas experiencias, algunos no quieren ayudar a migrantes

La encargada de la Pastoral del Migrante en la Diocesis de Orizaba, Carmen Alcantara, reconoció que algunas personas sí tienen cierto interés de ayudar a los hermanos centroamericanos, pero otros son indolentes a este problema.



"Algunos no tienen ese interés porque han tenido algunas experiencias no tan buenas con estas personas que pasan por nuestro país; debemos también ser concientes de lo que vive cada persona", dijo.



Alcantara destacó que el año pasado ayudaron a centroamericanos que al final decidieron regresar a su país.



Aunque no reveló el número exacto de aquellos que tuvieron que retornar a sus sitios de origen y que los apoyaron, indicó que sí hubo casos en su mayoría de Guatemala y Honduras, pero también se ha auxiliado aquellos mexicanos que necesitan volver a sus Estados.



Añadió que los que se han ido y que tuvieron contacto con ellos, no se sabe si llegaron hasta la frontera o qué sucedió con ellos.



"El anhelo de los de Centroamérica, en gran medida de Honduras, es pasar, no les detiene lo que dice el Gobierno de Estados Unidos", dijo.



Añadió que este año quieren, como Pastoral, seguir trabajando, por ahora están en proceso de organización.



"Estamos reuniéndonos para reforzar el equipo, pero hay que hacer trabajo de sensibilización en nuestras parroquias".