Por mantenimiento, cerrarán otro tramo de la calle Clavijero de Xalapa

La tarde de este viernes, el jefe del Departamento de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Xalapa, Alfonso López Pineda, informó del cierre de otro tramo de la calle Clavijero por la reparación vial.Será a partir del próximo lunes desde las 00:00 horas cuando arrancará el proceso de la infraestructura sanitaria del segundo tramo, mismo que abarca la parte de Clavijero, entre las calles de Juárez y Altamirano.López Pineda aseguró; “la circulación sobre la calle Juárez no se va a interrumpir, a menos de un proceso mínimo que pudiera surgir; sin embargo, esta permanecerá con circulación al igual que el cruce de Altamirano”.Prevén que el proceso de ambos tramos tenga una duración de 3 meses de construcción; no obstante, esto podría tener retrasos por los periodos de lluvia en la ciudad.Invitan a los xalapeños a tomar rutas alternas, el edil recomendó lo siguiente; “si no tienen la necesidad de circular por la zona utilicen vías alternas, como agarrar la calle de Lucio desde 20 de Noviembre, Sayago y Altamirano si no necesitan transitar por la zona evítenla para no generar congestionamientos”.Ante las molestias expresadas por los ciudadanos a causa de la construcción, López Pineda pidió paciencia por parte de los capitalinos y aseguró que el Ayuntamiento buscará mitigar las molestias y atenderá problemas que surjan a los vecinos de la zona en construcción.También afirmó que buscará devolver la accesibilidad a las instalaciones de la Cruz Roja, situación que ya se está evaluando.Sobre las obras en la calle Sayago, dijo que están avanzando a su segunda etapa en la calle de San Roque. Aunque López Pineda dijo no tener claro desde cuando empezó la obra, refirió que el tiempo previsto para los trabajos es tres meses.Sobre el accidente ocurrido en la ciclovía de Ruiz Cortines el día de ayer, dijo; “No tengo a mi alcance el conocimiento de cómo sucedió el percance, sería irresponsable opinar si no conozco a detalle cómo se dio el caso. Pero no ocurrió por culpa del mantenimiento, la Dirección de Limpia Pública está permanentemente dándole limpieza a la zona”.El edil aseguró que el mantenimiento y el accidente son casos aislados, pues a un año de que inició la ciclovía en la capital veracruzana no había ocurrido un percance hasta el día de ayer.“Ya se requiere mantenimiento en pintura e iluminación, ya se está valorando junto con otros ajustes de obras públicas para mantenerla vigente. La separación que divide la calle para automóviles y bicicletas es muy clara y no se ha perdido”, dijo.Ante lo cual, afirmó que lo que buscarán para evitar accidentes, será revisar la manera en cómo los ciclistas ingresan y salen de la ciclovía y encontrar la manera de que estos tengan más seguridad.