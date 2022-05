Por medicamentos embodegados debería haber más ceses de funcionarios: AOPAC

Como un crimen y lamentable fue calificado por el presidente de la Asociación Orizaba Propone (AOPAC), Hugo Chaín Maluly, el hecho de que la Secretaría de Salud tuviera embodegados medicamentos y que no se diera de manera pronta la distribución. Al menos para el Programa de Niños con Cáncer el abasto no está al cien por ciento, sostuvo.Cabe recordar que la AOPAC auspicia al Programa de Niños con Cáncer y que los infantes son atendidos en el Hospital Regional de Río Blanco pero las medicinas que debe entregar la dependencia de Salud estatal no llegan en su totalidad.En este sentido, el empresario dio a conocer que el Gobierno del Estado está cumpliendo solamente con 80 por ciento del abasto de fármacos para los infantes de este programa."Ustedes saben lo que padecemos, no siempre hay las medicinas y para eso estamos precisamente para poder apoyar en lo que al Gobierno le falta. La noticia de que había medicinas en bodega da mucha pena porque padecemos de la falta de medicamentos. Esto es un crimen, no basta con haber cesado al Secretario de Salud, debería de haber más ceses al alto nivel, porque es una pena".Dijo que los medicamentos con los que está cumpliendo la autoridad estatal, es porque un juez lo ordenó tras el amparo que tramitó hace tiempo AOPAC. "Por lo menos la carga ya no es al cien por ciento como la teníamos hace aproximadamente un año y medio. Lo que nosotros quisiéramos es que la carga no fuera ni del uno por ciento".Expresó que en tanto "el Gobierno no se ponga las pilas en lo que le corresponde hacer y no deje todo el trabajo a la iniciativa privada y asociaciones civiles, seguimos cantando la misma canción".