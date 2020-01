Por mercado negro, tortilla registra aumento y llega hasta los 18 pesos

La tortilla registra un “alza hormiga” al venderse hasta en 18 pesos el kilogramo, por la creación de un mercado negro del maíz que acapara, oculta y vende el alimento por arriba del precio de garantía, alertó la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano).



Por ejemplo, en tortillerías de la Ciudad de México se observa que el kilo se vende hasta en 16 pesos, mientras que en la frontera norte llega a 18 pesos.



La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) informó que en la Ciudad de México y Área Metropolitana el precio máximo de venta en los últimos días fue de 16 pesos y el mínimo se encontró en 9.90 pesos por kilo de tortilla.



En Monterrey se vendió la tortilla a un máximo de 18 pesos por kilo y un mínimo de 10.30 pesos, siendo el promedio 14.77 pesos. Mientras que en Culiacán, el rango de precios de venta al consumidor es de entre 15 y 16 pesos por kilo, de acuerdo con la PROFECO.



El secretario general de la Alianza, Raúl Pérez Bedolla, explicó que los mayores incrementos se observan en las tortillerías y no en las tiendas de autoservicio, ya que en estas últimas se adquiere el producto a menor precio, porque ahí se usa maíz amarillo, destinado al ganado.



“El acaparamiento de maíz y alza en el precio del alimento [la tortilla] sólo favorece un mercado negro del maíz y, por otro lado, ya prevé el Gobierno federal compras de este grano de Sudamérica y de Estados Unidos”, dijo.



Explicó que otra presión es que se prevé en febrero escasez de maíz en Sinaloa.



Para la producción de maíz del ciclo 2020 se espera una caída de 5% con respecto al anterior, de manera que la producción será de 26.4 millones de toneladas por una menor superficie sembrada en Sinaloa debido a la escasez de agua, de acuerdo con Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.



Para 2020 se proyecta un aumento de importaciones a 18 millones de toneladas.



Pérez Bedolla dijo que también en trigo se espera una reducción en la producción de 9% por la menor superficie sembrada y menores rendimientos en Sonora por problemas de agua, por lo que para este año prevén importaciones de 5.4 millones de toneladas.



Explicó que la nueva política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de eliminar los apoyos al productor, “lo que vemos es un campo sin ganancia y con tierra rentada”, porque dueños de parcelas no quieren sembrar si no tendrán utilidades.