Por miedo a hospitales en pandemia, veracruzanas embarazadas buscan parteras

Ante el riesgo de contagio de COVID-19, veracruzanas embarazadas analizan la posibilidad de partos en casa pues temen que pueda complicarse la labor en un hospital, por lo cual han optado por buscar parteras.



Mayte Llanos tiene 5 meses de embarazo y debería dar a luz en el mes de noviembre, ella considera que para entonces la pandemia por el Coronavirus seguirá vigente y teme acudir a un nosocomio porque podría adquirir el virus o incluso su bebé.



"Estoy pensando ir a una alguna dependencia para aliviarme, incluso estoy revisando parteras, ahora ya hay parteras que van a casa, no está descabellado para mí, para mí es una vía el parto en casa", dijo.



Desde que le dijeron que estaba embarazada ha extremado precauciones y este proceso ha sido diferente a como lo había imaginado, ha estado en total confinamiento, sin visitas.



"Tengo miedo de salir y creo que las compras y todo del bebé va a ser en línea", dijo.



Por su parte, la ginecóloga Eréndida Ceceña Segura afirmó que las embarazadas pueden acudir a un hospital de manera segura, toda vez que tanto los públicos como privados tienen delimitadas las áreas para atender a pacientes contagiados de COVID-19 y quienes no lo estén.



En ambos casos, se han establecido espacios para la atención de las mujeres y quienes presenten sospecha de contagio, se canalizan al área COVID especial para embarazadas.



"Ella sí tiene la posibilidad de una institución, puede acudir porque se cuenta con un área de atención de embarazada COVID donde hay quirófano y sala de expulsión y tiene que ir en la ruta que se marcó para evitar, si no está contagiada, contaminarse".



"Se le hace interrogatorio, si es sospechosa, aunque no está confirmada, tiene que ir al área COVID. Pueden ir con tranquilidad a una institución porque están plenamente divididas las áreas y en un hospital privado es exactamente igual", indicó.



Aun así, Mayte analiza la opción de atenderse en casa, por ser la opción “más segura” ante el virus.