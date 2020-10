Por miedo a no poder pagar, empresas no pidieron créditos durante pandemia

Aunque el país pasa por una crisis económica, el bache será más grave, previó el vicepresidente nacional de Financiamiento de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Juan Manuel García González, quien anticipó una “pandemia financiera”.



De acuerdo a García González, habrá complicaciones para las empresas que solicitaron créditos antes de la crisis sanitaria y para aquellos que pospusieron el pago a la banca por el periodo de gracia de 4 meses.



“Tenemos la pandemia económica que estamos en el bache, vamos a ver un bache muy grave pero viene la pandemia financiera, en la cual, los bancos van a tener serias dificultades para cobrar”, dijo.



No obstante, explicó que si bien las empresas requieren financiamiento y existe interés de la banca de ofertar apoyo, contrario a lo que se pensaba, la solicitud de crédito disminuyó considerablemente.



García González comentó que tienen miedo de no poder cumplir con los pagos y se queden con deudas mayores, además del cierre de sus negocios.



"Pensamos que los créditos iban a incrementar de manera natural, pues no, están en stand by, yo creo ante la preocupación de los empresarios de solicitar el financiamiento y no tener una fuente de pago, no tienen certeza para poder pagar sus créditos", dijo.



El vicepresidente nacional de Financiamiento de la CANACINTRA señaló que incluso 2 bancas extranjeras han ofertado sus créditos a los empresarios mexicanos pero la respuesta es nula, “la gente no quiere, hasta que haya certeza”.