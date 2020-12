Por motivos personales, deja el cargo el Subdirector de Comercio de Xalapa

A casi 2 años de su llegada a la Subdirección de Comercio del Ayuntamiento de Xalapa, el aún titular, Guilebaldo Flores Lomán, dejará el área por motivos personales, renuncia que se hará efectiva a partir del 31 de diciembre.



"La separación deriva también de un agotamiento y desgaste. Es un receso estratégico y pactado con el Alcalde y con el director de Desarrollo Económico, Gerardo Martínez Ríos, sin ninguna situación de conflicto ni de abandono, ni de reclamos. Simplemente es una situación de renovar y refrescar el espacio", comentó Flores Lomán.



Luego de tomar protesta en el mes de febrero de 2019 y a un año 10 meses, culminará el trabajo en dicho cargo de manera formal al finalizar este mes, así lo informó Flores Lomán.



"Salgo en muy buenos términos con el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero y los demás funcionarios. Quedan pendientes que deben seguir teniendo la mejor atención. Me voy con la satisfacción de haber trabajado de forma institucional y transparente en todos los rubros. Se avanzó en materia de cobro a comerciantes en vía pública, en tianguis se lograron buenos acuerdos, se puso particular atención a los negocios para que fueran regularizando su situación administrativa", expuso.



Al coincidir su salida con el próximo proceso electoral, no descartó la posibilidad de poder participar en otro espacio político tras más de 20 años en la función pública.