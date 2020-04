Por necesidad, gente no deja de salir en Coatzacoalcos; abarrotan tiendas y bancos

Pese a que Coatzacoalcos es el segundo municipio de Veracruz con más casos probables de COVID-19 y con 9 confirmados, la población sigue haciendo caso omiso a las recomendaciones de las autoridades.



Los mercados populares, centros comerciales y sucursales bancarias son las que lucen más abarrotadas, incluso por personas que pertenecen a los grupos vulnerables.



Aun con los operativos implementados por la Policía Municipal y otros grupos de las fuerzas armadas, las indicaciones son ignoradas.



La población en la calle explica que sale por necesidad, sin embargo, aunque conocen las medidas que debe tomar, no las aplican.



"Debemos mantener dos metros de distancia, por seguridad de nosotros y tener cubrebocas, sólo que yo no lo traje. Nos piden adentro que tomemos distancia pero en la parte de afuera estamos todos amontonados y no tiene caso", dijo el ciudadano Omar Martínez Mejía.



Por su parte, el señor Antonio Merino criticó que no hay cultura, ni educación y la gente es apática.



Este miércoles por la noche, la Secretaría de Salud anunció que en Coatzacoalcos hay 78 casos probables de coronavirus en el municipio, por lo que ocuparía el segundo lugar a nivel estatal.