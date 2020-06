Por necesidad sacó crédito, ahora Instituto de Pensiones la dejó endeudada

El Gobierno de la Cuarta Transformación en Veracruz no impidió que el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) siga incurriendo en falta de pagos de préstamos que pensionados tramitan ante financieras.Los endeudamientos son pagaderos con descuentos mensuales vía nómina, sin embargo, en algunos casos el IPE descontó el dinero pero no depositó el monto correspondiente a las agencias crediticias.Afectados se percataron de esta situación y aseguran que el organismo dirigido por Daniela Griego Ceballos no les da una solución a los atrasos, justificando la contingencia de COVID-19 y que no están trabajando normalmente.Al respecto, la pensionada María Concepción Pulgaron Ortiz explicó que en mayo de 2018 accedió a un préstamo con PrestAcción o PROCASA por casi 30 mil pesos.La afectada se comprometió a que le hicieran 28 deducciones mensuales por casi 2 mil pesos y, en teoría debía haber saldado la deuda a finales de mayo, pero resulta que tiene pendientes por casi 82 mil pesos.Añadió que desde 2018 el IPE le aplicó todas las deducciones a su pensión, pero recientemente la financiera le informó que había atrasos en sus mensualidades y al buscar el organismo sólo le justifican que por la pandemia no la pueden atender.“Según estamos ante la Cuarta Transformación, pero eso será allá junto a los Gobiernos porque nosotros el pueblo no. Soy pensionada y por motivos de salud he tenido que pedir préstamos y con esta contingencia llamé a PROCASA para ver cómo voy y cuánto me falta por pagar.“Me salen que les debo pagos. Yo dije: ‘¿cómo, si es vía nómina? Y me mandaron el estado de cuenta y sí, varios meses anteriores no se había pagado, a lo que les mandé mis nóminas y me dijeron que lo tratara con el IPE”, lamentó.Insistió que en sus registros hay varios pagos irregulares o incompletos y cuando pidió ayuda al IPE sólo comenzaron a darle largas.“Cómo no pagan si me descuentan, ¿qué está pasando? Pensé que eso era antes, no ahora, pero vaya es la misma cosa (…), me hacen los descuentos mes con mes y no pagan o sólo cuando quieren, de qué se trata, exijo que paguen y me den copia del documento donde la empresa se dé por pagado, porque creo es mi derecho”.La afectada presentó el número de cuenta, así como los pagos no realizados desde finales de 2019, tras cumplir con descuentos en 28 números para saldar la deuda.