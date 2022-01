Por negocio, farmacéuticas promueven vacunación a menores de 14 años: Diputado

Aunque hay adolescentes de menos de 14 años de edad que han sido vacunados contra el COVID-19 tras obtener un amparo, no se sabe cuándo se comenzará a inocular a los menores de esa edad, pues primero lo tiene que aprobar la Organización Mundial de la Salud (OMS), informó el diputado local por el distrito de Mendoza, Luis Arturo Santiago Martínez.Resaltó que los padres de familia no deben entrar en pánico, ya que lo que se busca es garantizar que cuando se haga es porque se determine que es seguro para los niños y adolescentes recibir las dosis.Consideró que las farmacéuticas internacionales son las que están promoviendo la aplicación del biológico en la población infantil por negocio, no porque realmente se tenga esa necesidad para que estén protegidos contra el SARS-CoV-2.Comentó que hasta el momento la OMS señala que no es necesario, por lo que se habrá de esperar a que dé luz verde a la inoculación a niños y adolescentes para proceder en México.El diputado dijo no saber si otros países están vacunando contra el COVID-19 a su población infantil pero aquí ya se hacen pruebas con una vacuna que es la Patria, aunque al momento tiene una efectividad de 65 por ciento y se tienen que hacer más estudios.Entre las naciones que se conoce que ya están vacunando a niños y adolescentes están Estados Unidos, Reino Unido, China, Emiratos Árabes y Cuba, este último, a la fecha tiene a toda su población inoculada a partir de los dos años de edad.