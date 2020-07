Por no pagar, Hospital de Río Blanco se está quedando sin personal médico

Debido a la falta de pago, personal que había sido contratado temporalmente en el Hospital Regional de Río Blanco (HRRB) ha dejado de laborar, lo cual causa desazón en el resto, pues hace falta más gente, señalaron trabajadores de este nosocomio.



Indicaron que entre las anomalías que se han visto con el personal temporal, es que cuando contratan a alguien no le muestran el documento, y solo hasta que no les llega el pago saben que se les suspendió.



Comentaron que hay gente a la que no le han pagado por 3 meses, por lo que varios optaron mejor por renunciar en la pasada quincena.



Mencionaron que, por ejemplo, a la jefa de Obstetricia no le llegaron los últimos pagos, a pesar de que le habían asegurado que se le contrataría conforme a su nivel.



Sin embargo, dijeron, en el hospital hace falta personal, hay una carga excesiva para los que están y a pesar de eso hay turnos en donde no siempre se cuenta con médicos en las áreas, sobre todo en el tercer piso.



A pesar de ello, señalaron, a muchos no los contratan a pesar de que hay muchos que llegan a dejar sus papeles.



Indicaron que el personal está extenuado y por ejemplo hay varias enfermeras que se han incapacitado por el desgaste tan fuerte que tienen y hay personal que está enfermando de coronavirus, lo que podría ser por el mismo cansancio que disminuyó sus defensas o bien porque debido a éste tienen descuidos.