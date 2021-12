Por no saber de leyes, ciudadanos son víctimas de policías

El integrante del Movimiento de Resistencia Ciudadana Xalapa, Juan Carlos Cuevas Reyes, afirmó que los abusos de autoridad por parte de los policías ocurren por el desconocimiento que tienen las personas del derecho básico.En entrevista desde el Cuartel de San José, donde este lunes acompañó a varias personas que presuntamente fueron violentadas en sus derechos, comentó que los uniformados emplean la intimidación y argumentos legaloides para detenerlos y realizar actos de corrupción."En el último mes llevamos más de 30 casos y muchas veces los ciudadanos no quieren denunciar por intimidación, porque los elementos les toman fotos a sus INE, les investigan y les intimidan. No todos los vinculamos pero recibimos muchísimas denuncias en nuestro movimiento para defenderlos gratuitamente", comentó el abogado.Indicó que gracias a la intervención oportuna de este grupo han logrado la liberación de taxis, tráileres, carros particulares, motocicletas, sin que se haya requerido promover alguna acción de revocación de la actuación policiaca, sino por la sola decisión de mandos superiores."La falta más común y la única son las violaciones a los Derechos fundamentales y los delitos hechos por corrupción, contemplados en el artículo 250 del Código Penal, que las penas se van al doble porque son servidores públicos que deben salvaguardar nuestros derechos fundamentales y velar por nuestra integridad", puntualizó Cuevas Reyes.El activista social recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha llamado a los ciudadanos a denunciar y combatir la corrupción, por ello decidieron luchar contra este flagelo que sigue afectando al estado de Veracruz."Los delitos por corrupción son la intimidación, el abuso de poder, todo lo que tiene que ver con la violación a los Derechos fundamentales por parte de los servidores públicos, cuando los policías nos amenazan, o no nos atienden como víctimas", enumeró.A su decir, los elementos sí tienen capacitación para evitar cometerlos, aunque consideró que la dilación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) para actuar contra los malos uniformados es lo que hace que sigan incurriendo en ellos."La justicia en México debería ser pronta, expedita pero en la FGE que se llevan las denuncias penales, es un proceso largo y muchas veces los ciudadanos no tienen el conocimiento para estar llame y llame para que se apresure el caso y piensan que el Ministerio Público les va a llamar y no es así", lamentó.Comentó que "lo más problemático" que se tiene en la ciudad son los retenes policiacos; las revisiones arbitrarias sin una sospecha razonable; que los policías hacen funciones de tránsito sin tener esas atribuciones."Eso es corrupción porque están usurpando funciones y el ciudadano también tiene mucha culpa de esto por el desconocimiento y también por no apoyar y este movimiento trata de unir a la ciudadanía en una participación ciudadana, son derechos que tenemos", reiteró Juan Carlos Cuevas.