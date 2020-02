Por no tener concesiones, transportistas de Zongolica no pueden acarrear material

Aunque se busca repartir el trabajo de acarreo entre las tres uniones que hay en la zona de Zongolica, el problema es que el 70 por ciento de los transportistas no cuenta con la concesión para hacer esa labor, lo que complica la situación, señaló el presidente de la Unión de Transportistas de la Sierra de Zongolica, Jesús Valencia Morales.



Comentó que eso hace surgir la discrepancia, pues muchos sienten que tienen ese derecho pero no cuentan con el permiso para hacer el servicio público como camión materialista.



Mencionó que algunos quieren en ocasiones el pastel completo pero no lo pueden exigir de esa forma porque ni siquiera cumplen con esa parte de la ley.



Lo que se ha hecho en esos casos, apuntó, es platicar entre las uniones para llegar a un acuerdo, porque la idea es repartir el trabajo pero si se apegan a la ley, muchos no podrían hacerlo por carecer de la concesión.



Agregó que otro aspecto que influye es que algunos transportistas llegan a poner precios exagerados, entonces los constructores optan por traer el material desde Orizaba porque le sale más barato, por lo que se les llega a desplazar.



Para solucionar esto, comentó, se ha platicado con los compañeros para que ofrezcan precios justos y así las empresas los contraten pero a veces no se da esa prudencia.