Por no tener estatura requerida, se queda sin poder servir a su país

Su estatura de 1.59 metros le ha valido a un habitante de Coatzacoalcos para que cuatro corporaciones de seguridad tanto estatal como nacional lo discriminen y no le permitan el ingreso pese a su interés por servirle a su país.Esa es la historia de un ciudadano porteño a quien este martes de nueva cuenta le fue negado el acceso a una corporación, esta vez al Servicio de Protección Federal.De forma anónima explicó que tanto en la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, Policía Estatal y ahora Protección Federal; no le han permitido siquiera hacer exámenes de aptitud o psicométricos, únicamente porque no llega a los 1.60 metros o más que solicitan las instancias.“He participado para la Guardia Nacional, la Marina, Policía Estatal y Protección Estatal y mi estatura es un impedimento, dicen que porque no mido 1.60 metros o conforme a las diferentes estatutos que piden de 1.63 o 1.65, dependiendo de la dependencia que corresponda a cada institución, han sido varias veces”, aseguró.Este martes se presentó en Coatzacoalcos al Servicio Nacional de Empleo (SNE) para poder participar en el reclutamiento que hace el Servicio de Protección Federal y tampoco pudo ser candidato.“Ahorita la Protección Federal me pide 1.60 por reglamento de la institución y no cuento con ello porque mido máximo 1.59 y un centímetro es el impedimento para que no pueda proceder.Tengo todos mis documentos en regla”, aseveró.Explicó que cuando fue a la Guardia Nacional sacó su constancia de residencia, buena conducta y esto le generó un gasto porque en ese entonces costaba 550 cada documento y pese a la inversión, también le dijeron que no.“A lo último ya no se dio, por último me mandan a un certificado médico que yo sé que a lo mejor no voy a dar 1.60 en lo que piden y pues para qué perder el tiempo”, reveló.Desilusionado, comentó que los reclutamientos no deberían ser tan estrictos por temas físicos, cuando lo importante son las ganas de servir al país.“No debería ser estricto porque uno va con buena fe y a mí me gusta lo de la Policía, pero no se me ha dado y con esto me da el ‘bajón’. No sé si cumplo con el perfil, pero para ellos por un centímetro ya no. Ellos tienen políticas y por un centímetro no soy apto”, finalizó.