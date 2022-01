Por no usar cubrebocas, multan a 150 choferes del transporte público en Veracruz-Boca

En lo que va del año se han aplicado más de 150 multas a conductores del transporte público por no portar cubrebocas en las unidades, informó el delegado de Transporte Público en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, Ángel Carsolio Hernández.Recordó que es un decreto del Gobierno Estatal el cumplir con el uso obligatorio de la mascarilla, sin embargo, al arranque del 2022, los operadores de los camiones de traslado urbano de pasajeros aflojaron las medidas y se reportaron más casos de omisión de esta medida.“En este mes, en este año, llevamos un aproximado de más de 150 sanciones por no portar el cubrebocas en la Delegación de Veracruz, los conductores habían respetado bastante esta medida pero se aflojó, ahorita, además del exhorto, están siendo sancionados”, dijo.En el caso de transporte público, se aplican diariamente los operativos para la revisión de las medidas sanitarias en las unidades.La sanción por no usar el cubrebocas equivale a dos días de salario mínimo, es decir, 375. 47 pesos.“Es una sanción administrativa que equivale a dos días de salario y tiene el 50 por ciento de descuento pagándola en los primeros 5 días pero quien es reincidente ya no tiene derecho al descuento”.El funcionario señaló que no hay resistencia entre los conductores a usar el cubrebocas al momento de señalarles que deben portarlo, no obstante, omiten su uso.