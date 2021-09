Buenas tardes:



En la calle Framboyanes del fraccionamiento Jacarandas, en Emiliano Zapata, no tenemos agua desde hace varios días.



Ya hablamos con CMAS y dicen que ya pasaron el reporte pero no resuelven nada.



Llevan más de una semana desde que empezaron a arreglar la calle y al parecer por la construcción cerraron la válvula; varios vecinos fuimos a ver qué pasó y a hablar con los encargados de dicha constructora y no nos hicieron caso.



Solicitamos de su ayuda para que CMAS mande a abrir la válvula de la calle y tengamos nuevamente el servicio de agua potable.



Muchas gracias por el apoyo.