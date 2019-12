Por obras, Alcalde poblano desata conflicto con municipio de Veracruz

Habitantes del municipio de Calcahualco llegaron al Palacio de Gobierno, en Xalapa, ante problemas que enfrentan por la introducción de una red de agua potable que inició el Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.



Y es que este martes, el alcalde de dicho municipio poblano, Armando Pimentel Gómez, llegó a pedir permisos a las autoridades estatales.



Esto lo explicó la alcaldesa de Calcahualco, Guadalupe Carrillo Vázquez, quien detalló que todo comenzó por la instalación de tuberías sin permiso en terrenos de varios ciudadanos.



"Es un tema que no deberíamos llegar a tocar en este Palacio, porque pertenece al Estado de Puebla, pero nosotros somos del Estado de Veracruz; lo que pasa es que es sobre unos terrenos y un deslinde. El Alcalde de Quimixtlán está metiendo un proyecto del agua, pero los pobladores están inconformes porque ya están tumbando árboles; van a meter una carretera y no pidieron permiso", dijo.



Explicó que todo lo ocurrido es específicamente en la comunidad Rincón de Atotonilco.



"Venimos a que esto se arregle, todos venimos en son de paz. Yo pienso que el problema se debe arreglar en Puebla, no sé porque el Alcalde de Quimixtlán viene aquí", dijo.



La Alcaldesa agregó que los afectados por este proyecto son alrededor de 60 personas y varias hectáreas por donde piensan introducir el agua potable.