Por obras de CAEV, 16 colonias de Mendoza llevan 15 días sin agua

Quince días sin servicio de agua potable sumaron usuarios de 16 colonias del municipio de Ciudad Mendoza, como resultado de los trabajos de introducción de tubería y mantenimiento y las descomposturas en el sistema de suministro que atiende la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV).Además, desde hace tres meses se abrieron calles para las obras, lo que ha afectado la vialidad y, por consiguiente, la distribución de productos y servicios, así como el traslado de personas. Propietarios de tiendas, escuelas y cocheras se quejan del polvo y el escombro resultante.Habitantes inconformes critican que no hay orden, que la operatividad de la CAEV quedó rebasada y nadie resuelve estos problemas. Ante ello, exigen a la dependencia estatal solucionar la falta de agua."Un llamado a los encargados de CAEV en Ciudad Mendoza, échenle ganitas a solucionar el problema del abastecimiento del líquido, llevamos días con la escasez y hay quienes ya cumplimos con el pago, ojalá que la transformación haga algo para intervenir por nuestro municipio", dijo uno de los habitantes.Otra vecina señaló el mal servicio de CAEV, el cual catalogó de pésimo, pues Mendoza parece zona de guerra con hoyos por todos lados, pues no hay al parecer una calle que no esté abierta.Y es que mientras el Ayuntamiento implementó un programa de bacheo, personal de la CAEV continúa rompiendo concreto y dejando abiertas las zanjas en donde se suma el riesgo de un accidente peatonal o vehicular.Vecinos advirtieron que de no haber pronta respuesta al abasto del suministro, grupos ciudadanos se manifestarán en la CAEV a fin de presionar para que se solucione el desabasto.