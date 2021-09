Por octava ocasión, roban en escuela primaria en Xalapa

Una vez más, la Escuela Primaria “Profesor Raúl Contreras Ferta” fue víctima de los delincuentes, quienes además de forzar las chapas de las oficinas y romper vidrios, robaron las bodegas donde se hallaban insumos de limpieza necesarios para la desinfección del plantel en este retorno a clases presenciales.



“Fueron allanadas la Dirección del turno matutino y del vespertino. Nuestras bodegas de limpieza, de desinfección, material con el que estamos trabajando ahorita en este regreso híbrido a clases”, detalló en entrevista su director Neftalí González Martínez, al precisar que es la octava ocasión que ocurre un hecho similar.



Apuntó que esta mañana estuvo en reunión de trabajo con la Directora del turno matutino, la Subdirectora y el Subdirector del turno vespertino, así como la supervisora escolar y posteriormente se levantó la denuncia correspondiente.



“Del turno vespertino puedo decirle que se llevaron termómetros, material de limpieza, desinfectante, aparatos electrónicos también, ya se los han sustraído, incluso la vez anterior, todo lo que hemos perdido, ventiladores, equipo de cómputo, material de jardinería”, adicionó.



En el caso del turno matutino, también se llevaron computadoras, impresoras, equipos de desinfección, entre otros materiales y dispositivos electrónicos.



González Martínez confesó que esta situación les crea un “sentimiento de impotencia” y afecta el funcionamiento del plantel, ubicado en la calle Maestro Delgado, de la colonia El Castillo, en la vuelta escalonada a las aulas.



“Dañaron chapas, rompieron cristales. Definitivamente lo que queremos es seguir trabajando pero necesitamos los insumos. Aquí no hemos solicitado ninguna cuota voluntaria, hemos estado trabajando conforme a la norma pero los insumos son necesarios”, reiteró.



Agregó que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), días atrás, les había solicitado el folio de las denuncias que presentaron sobre los siete robos anteriores para darle seguimiento “pero hasta ahí se ha quedado”.



El Director del plantel señaló que han pedido la construcción de una barda perimetral y brindar un poco más de seguridad pero hasta el momento no han tomado en cuenta su petición.



“Podríamos decir que desde hace cuatro o cinco años pero necesitamos ahora sí esta respuesta para poder detener estas circunstancias”, exigió al mencionar que pidieron a la Policía Municipal de Xalapa que se instale una cámara de vigilancia en el exterior de la institución y que los rondines sean más frecuentes.



Por su parte, una docente del turno matutino refirió que están esperando que los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudan a la institución a levantar evidencias; mientras tanto, esperarán indicaciones para impartir clases híbridas y escalonadas, como fueron determinadas en esa primaria.



“Ahorita que estábamos con las pocas computadoras que nos habían quedado, hay que hacer el recuento y ver con qué vamos a contar ahora para llevar a cabo las clases, que seguirán a distancia por el momento mientras analizamos esta situación”, ahondó.



Neftalí González aclaró que en esa escuela las clases son presenciales pero la asistencia de los pequeños es voluntaria y para aquellos que no acudan, la enseñanza es virtual.