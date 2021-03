Por opacidad en precampaña, INE niega 181 candidaturas en el país 

De las 6 mil 626 personas que registraron sus precandidaturas y apoyos ciudadanos en el Sistema Nacional de Registro (SNR) del Instituto Nacional Electoral (INE), 181 fueron sancionados por el Consejo General con la pérdida de su registro, una de Veracruz.



En el informe de Fiscalización de precandidaturas, se detalla que de este total de sancionados, 132 se dieron porque que habiéndose registrado como aspirantes a una candidatura en el SNR no presentaron su informe de Ingreso y Gasto.



Entre tanto, 49 no se registraron como precandidatos en el SNR, no presentaron su informe de ingreso y gasto y se les detectó gasto de propaganda y publicidad en el monitoreo y visitas de verificación realizados por la autoridad comicial.



Por Veracruz, el único sancionado por esta situación es Juan Carlos Torres Ramírez, aspirante morenista a la Diputación Federal por el Distrito 7 de Martínez de la Torre.



Cabe mencionar que del total de registrados en el sistema del INE, mil 702 lo hicieron para Diputados Federales y 4 mil 924 para diversos cargos locales en las entidades federativas del país.



El documento señala que los 132 sancionados con la pérdida de registro, 13 eran aspirantes a candidaturas independientes a los cargos legislativos federales y 119 eran aspirantes a candidaturas independientes a cargos municipales, legislativos y de gubernaturas.



Con relación a las personas no inscritas en el SNR, el INE detectó 121 casos en los que se observaron gastos de propaganda que hacían alusión a la imagen, signos, emblemas y expresiones a un posible cargo de elección popular; de estos, la gran mayoría, 96, correspondía al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), seguido por diez del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y cinco de Redes Sociales Progresistas (RSP).



El informe refiere que a 109 casos se les notificaron las observaciones en los oficios de errores a los partidos políticos correspondientes y a 88 personas obligadas generando igual número de oficios para otorgarles garantía de audiencia.



Tras el derecho de audiencia, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó que en 59 casos existió propaganda de precampaña y en consecuencia, el partido político debió registrar a la persona como precandidata o precandidato y presentar el informe de precampaña correspondiente; determinándose que 49 perdían su derecho a ser registrados.



Y es que la mayoría que ya no pueden ser candidatos, 36 son del Movimiento de Regeneración Nacional y cinco son del PES. Resaltan en esta lista, el candidato a la Gubernatura de Guerrero, Felix Salgado Macedonio y el candidato a la Gubernatura de Michoacán, Raúl Morón, ambos del partido oficialista.