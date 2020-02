Por orden de Juez, SSP deberá definir si habrá aumento a transporte público

Por orden de un Juez federal, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) deberá de definir si procede o no un aumento de la tarifa de Transporte Público en la modalidad de Urbano, Suburbano y Foráneo en el Estado, en un 40 por ciento.



En caso de no atender este asunto, funcionarios de la dependencia podrían ser acreedores a multas o incluso inhabilitaciones



Lo anterior, luego de que un Juez federal concedió un amparo a la Coalición de Transportistas del Estado de Veracruz ante la negativa de distintas instancias del Gobierno del Estado de analizar dicha petición de incremento por este servicio público.



El asunto llegó a la Directora Jurídica de la Contraloría General del Estado de Veracruz y el Director General de Transporte del Estado, quienes lo remitieron a la SSP, al considerar que dicha autoridad le compete para dar contestación.



La Directora General de la Secretaría de Seguridad Pública tiene un término de diez días, una vez sea notificada, para emitir un acuerdo en el que, con base en lo solicitado, realice la certificación correspondiente según aplique en el caso específico.



De no cumplir con lo requerido, o no justificar las medidas decretadas, su titular se hará acreedor a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo.



“Lo anterior, sin perjuicio de que pueda remitirse el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación”.



La Coalición de Transportistas del Estado de Veracruz recibió el amparo y protección de la justicia federal para dejar insubsistente el acuerdo de 23 de mayo de 2019, donde desechó por extemporánea la solicitud de certificación de afirmativa ficta realizada por Sergio Augusto Boeta Ángeles, en su carácter de representante legal de la Coalición.



Dicho escrito se presentó el 13 de septiembre de 2018 y se dirigió al Gobernador y al Secretario de Gobierno solicitando que se autorizara un aumento de la tarifa de transporte público en la modalidad de Urbano, Suburbano y Foráneo en el Estado, en un 40 por ciento.



El amparo se concedió para que se emita un nuevo acuerdo en el que, con base en lo solicitado, se determine si es competente para realizar la certificación solicitada y, de serlo, realice la certificación correspondiente según aplique en el caso específico.



La Coalición acusa al Gobierno del Estado desde la pasada administración de Miguel Ángel Yunes Linares de incurrir en silencio administrativo, pese a que la Ley de Tránsito y Transporte marca que se debe de analizar cada ejercicio un incremento en las tarifas por este servicio.