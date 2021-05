Por orden de la 4T, Tribunal Electoral tirará mi candidatura: Miguel Ángel Yunes Márquez

A unas horas de que el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) resuelva sobre la denuncia contra su candidatura por la Alcaldía de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Márquez anticipó que tirarán su aspiración por orden del Gobierno de Veracruz.El candidato de PRI-PAN-PRD, cabe recordar, ha sido denunciado porque presuntamente mintió sobre residir en la ciudad Veracruz “El Gobierno quiere frenar mi candidatura a como de lugar. (...) Como lo he venido comentando desde hace meses, mi campaña será suspendida mediante una treta orquestada en el Tribunal Electoral del Estado.“Tengo en mis manos el resolutivo con el cual pretenden quitarme la candidatura. Esto será votado y aprobado por la mayoría de los magistrados corruptos que se encuentran al servicio del Gobierno del Estado”, acusó en un video que difundió por redes.No obstante, Yunes Márquez aseguró que pese a que caiga su campaña y no salga a la calle a pedir el voto, habrá “miles de migueles” que harán campaña por él.Además, acudirá a la instancia federal para que le regresen su candidatura, advirtiendo al gobernador Cuitláhuac García que regresará.“Aquí si te vas a topar con pared. Si piensas que quitándome a la mala el derecho a participar en las elecciones vas a doblarnos, estás muy equivocado. Podrán detenerme a mí temporalmente, pero no podrán detener a los miles de veracruzanos que seguirán en pie de lucha".La sesión del Tribunal Electoral del Estado está convocada para la noche de este martes, pero el aspirante panista, asegura que tiene documentos que acreditan que le suspenderán la campaña.