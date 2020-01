Por orden de Tribunal, Gabriel Deantes recuperaría cuentas bancarias aseguradas

El exoficial Mayor de la Secretaría de Educación y exsubsecretario de Administración y Finanzas de Veracruz, Gabriel Deantes Ramos, está por recuperar el dinero de sus cuentas bancarias que fueron aseguradas por la Fiscalía General de la República (FGR).



De acuerdo con el periódico Reforma, un tribunal federal ordenó levantar el aseguramiento en contra del también secretario del Trabajo de Veracruz en el Gobierno de Javier Duarte.



El órgano jurisdiccional dejó en manos de un juez la decisión de mantener o no dicha medida precautoria.



El Cuarto Tribunal Colegiado Penal concedió el amparo al ex funcionario, para que sea una autoridad judicial la que en todo caso autorice el aseguramiento.



Reforma señala que la Fiscalía General de la República (FGR) no es la única autoridad que en su momento intervino las cuentas del también



En marzo de 2018, un mes antes del aseguramiento de la entonces PGR, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas de Deantes.



Y el 31 de julio del mismo año el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le aseguró dos cuentas para cobrarle un crédito fiscal por 23.4 millones de pesos, aunque en ese momento su saldo ya era de sólo 305 mil pesos.



Deantes fue procesado en 2016 por un enriquecimiento ilícito de 50 millones de pesos.