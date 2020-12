Por pandemia, Ayuntamiento de Naolinco canceló todo festejo decembrino

El director de Protección Civil de Naolinco, Eduardo Yáñez Reyes, informó que se cancelaron todos los festejos por parte del Ayuntamiento en esta temporada decembrina, para evitar aglomeraciones.



Y es que el funcionario municipal dijo que precisamente en estos festejos se registran más contagios de Coronavirus, por lo que se está conminando a la población a no realizar tampoco posadas ni fiestas.



“Todo eso está prohibido, acá no vamos a hacer porque los contagios están a la orden del día, hay muchos contagios y en las fiestas es donde más hay”, indicó.



Asimismo, precisó que habrá operativos sobre la carretera hacia ese municipio, para evitar la venta y compra de pirotecnia.



En este sentido, comentó que, aunque dentro del municipio no se registra la venta de estos artefactos, vendedores del estado de Puebla suelen instalarse sobre la carretera desde Banderilla hasta Naolinco.



“Hay mucha gente del estado de Puebla que viene a poner puestos sobre la carretera desde Banderilla hacia Naolinco, de lo que es Casa Blanca a Naolinco nunca hemos dejado instalar puestos”, finalizó.