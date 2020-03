Por pandemia del COVID-19, instalan filtros sanitarios en campus del Tec de Zongolica

Ante el avance mundial del COVID-19, el Tecnológico Nacional de México, Campus Zongolica, instaló filtros de control en todas las extensiones académicas de la zona centro del Estado.



Esas medidas de prevención tiene el objetivo de proteger la salud de la comunidad estudiantil, así como de todo el personal en las extensiones de Tezonapa, Cuichapa, Tehuipango, Tequila, Acultzinapa y Nogales.



Directivos del Campus Zongolica comunicaron que con esto se da cumplimiento a lo ordenado por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud y la Dirección General del Tecnológico Nacional de México.



En cuanto al COVID-19, precisaron que los síntomas son fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, dificultad para respirar (casos más graves).



El coronavirus se transmite de una persona infectada a otra, a través de gotas de saliva expulsadas al toser y estornudar, al tocar o estrechar la mano o al tocar un objeto o superficie contaminada con el virus.



En los accesos principales en cada una de las extensiones y Campus Zongolica, se instalaron mesas con filtros de control de síntomas, donde se anotan a los estudiantes y personal del TecNM que hayan presentado fiebre, tos seca, dolor de garganta, flemas (amarillas-verdosas), diarrea, cuerpo cortado, dolor de cabeza y dificultad para respirar. A todos, sin excepción, se les rocía alcohol desinfectante.



Se recomienda lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar soluciones a base de alcohol en gel al 70%; al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo; no escupir.



Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo; no tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos; limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, etcétera, ventilar y permitir la entrada de luz solar; quedarse en casa cuando se tienen enfermedades respiratorias y acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas (fiebre mayor a 38° C, dolor de cabeza, dolor de garganta, etcétera).



Lo mismo que, evitar en lo posible contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias; no asistir a eventos masivos o con alta afluencia de personas; llevar papel higiénico de uso personal en bolsas de plástico o mochila y mantener sus áreas de trabajo limpias y desinfectadas.