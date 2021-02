Por pandemia, Diócesis de Orizaba pide usar creatividad para celebrar Semana Santa

El obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, a través de la primera circular de este 2021, ha exhortado a los párrocos a no bajar la guardia ante la presencia del COVID-19 y advirtió que si el semáforo epidemiológico es color rojo se deben suprimir las celebraciones y restringirse al ámbito privado.



"Cabe señalar, como lo hemos venido haciendo, que, si la indicación del semáforo sanitario cambiara a rojo, debemos ser responsables y suprimiremos las celebraciones, restringiéndose al ámbito privado".



Con respecto a las celebraciones propias de Semana Santa, se podrán tener con una asistencia de fieles del 30 por ciento de la capacidad del templo, siguiendo medidas sanitarias establecidas en la circular 07/2020.



"Para actos de piedad como el viacrucis, procesiones, visitas a los templos, quedará a la creatividad de los párrocos, por familia, barrio, comunidad. Donde no sea posible garantizar las medidas de prevención sanitaria como: la sana distancia, cubrebocas, lugares abiertos, se les pide que se supriman".



El prelado pidió a los párrocos y rectores que, junto con el consejo parroquial, desarrollen creatividad para formar a los fieles sobre el sentido propio de la Cuaresma, la meditación de la palabra de Dios, el valor de la oración, la penitencia y la caridad, así como la riqueza de los sacramentos.



De igual forma que ofrezcan subsidios materiales que permitan a la familia vivir su fe en estos días fuertes de reflexión, que favorezcan el rezo del viacrucis en familia o pequeños grupos, siempre evitando aglomeraciones. "Les invitó a resaltar con este tiempo la cruz con un lienzo morado en los templos y al exterior de los hogares".



Asimismo, pide que se facilite a la comunidad la partición del sacramento de la penitencia, ofreciendo para ello tiempo suficiente, horarios accesibles que se hagan conocer por medio del tablero parroquial o medios electrónicos.



"Si bien la pandemia no nos permite este año realizar las acostumbradas celebraciones penitenciales a nivel decanal, es importante que cada parroquia ofrezca este servicio a los fieles.



Se pide que se tenga una atención especial para los hermanos enfermos especialmente durante este tiempo cuaresmal con todos los protocolos de higiene y que se favorezcan los sacramentos de la reconciliación y la unción. Recordemos que no todos los enfermos tienen COVID-19".



En la circular indica que si hay enfermos de coronavirus que requieren la visita de un sacerdote, lo visitará el presbítero asignado para ello en cada decanato. Este servicio lo debe solicitar el párroco al sacerdote designado.



En cuanto a la misa crismal se va a celebrar en la iglesia catedral el martes 30 de marzo a las 11:00 horas, con la participación de sacerdotes y dos laicos por cada parroquia.