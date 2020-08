Por pandemia, disminuyó 10% movimiento de carga en puerto de Veracruz en primer semestre

Derivado de la pandemia, ha disminuido alrededor de un 10 por ciento el movimiento de carga en el recinto portuario de Veracruz en primer semestre de 2020.



De acuerdo al presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Veracruz, Manuel Reynaud Agiss, de enero a junio de este año se movieron 13 millones de toneladas, mientas que en el mismo periodo pero de 2019 se movieron 14 millones de toneladas de diferentes productos.



Explicó que la mayor caída fue en el sector automotriz con 48 por ciento menos de carga vehicular, esto debido a que debe a la pandemia del COVID-19 afectó al comercio internacional este año.



También mencionó que durante la primera mitad del año se reportó 14 por ciento de caída en carga contenerizada y 26 por ciento en la carga general



"Sin duda ha generado una disminución importante en los volúmenes de carga, Veracruz no es la excepción pues hemos sufrido estas condiciones y el análisis estadístico del primer semestre arroja números que no contemplábamos pero no queda más que resistir la circunstancia".



Sin embargo, mencionó que hubo sectores que reportaron alza como graneles minerales, agrícolas e hidrocarburos.



En otro tema, Reynaud Agiss aclaró que los agentes aduanales respetarán las decisiones del Gobierno Federal sobre los cambios en posiciones estratégicas en puertos y aduanas.