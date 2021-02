Por pandemia, en Coatzacoalcos registran a recién nacido sin presentar al bebé

La oficialía del Registro Civil de Coatzacoalcos documentó el primer caso de registro de nacimiento sin la presencia del recién nacido debido a que éste se encuentra internado en un hospital de la ciudad de Orizaba.



La oficial mayor de la dependencia, Mayra Gutiérrez Cruz, dijo que debido a la hospitalización sus padres acudieron a asentarlo para no perder su identidad, pero se comprometieron a llevarlo una vez que egrese del nosocomio.



El programa denominado "Registro de Nacimiento sin presencia del recién nacido", fue puesto en marcha desde agosto del año pasado en el estado de Veracruz, como parte de los beneficios por la pandemia del Covid-19, explicó que con este programa no es necesaria la presencia del menor, es decir, los padres podrán acudir, previa firma de una carta responsiva.



"Siempre es necesaria la presencia del menor es muy importante porque no podíamos hacer un registro si no estamos viendo de manera presencial a los padres y al bebé", detalló.



Una vez que termine la contingencia sanitaria, los papás se comprometen a acudir al Registro Civil para presentar al bebé y así poder tomarle la huella.



"Es un acta totalmente válida sobre todo por las situaciones que están viviendo las familias, en este caso tienen a su bebé internado en la ciudad de Orizaba", mencionó.



En este primer caso presentado en el municipio, también se hará la entrega a los padres de la CURP.