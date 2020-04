Trabajadores de la planta de Heineken, en Orizaba, dieron a conocer que esta tarde les avisaron que ya no se presenten mañana a trabajar, sino hasta el mes de mayo.



El pasado 3 de abril, Heineken México dio a conocer que se estarían parando algunas líneas de producción en sus siete plantas.



De acuerdo a lo informado por los empleados, hoy les indicaron que a partir de mañana ya no acudan a su centro de trabajo pues se parará toda la planta de Orizaba pero que su salario será respetado sólo que sus días sin trabajar serán a cuenta de vacaciones del próximo año.



Son un promedio de 500 los trabajadores que se irán a casa hasta el 30 de abril, en tanto dijeron que estos últimos días estuvieron trabajando pero ya no se produjo gran cantidad de cerveza, fue mínima porque desde el 5 de abril se detuvo la distribución del producto.



Lo que se produjo serviría para arrancar de nueva cuenta labores a inicio de mayo, consideraron los empleados.