Por pandemia, escasean tanques de oxígeno en Veracruz-Boca del Río

Hasta 35 mil pesos cuesta un tanque de oxígeno y alrededor de 900 pesos la recarga. Estos cilindros han sido demandados debido al incremento de los casos de COVID-19 en la zona de Veracruz y Boca del Río, incluso en algunos comercios ya están agotados.



Además de la venta, también se rentan por mes y el costo varía entre 4 mil y 6 mil pesos -según el tamaño-, pero el suministro del oxígeno es aparte, según se utilice por el paciente.



"La renta de 1 a 14 días está en 4 mil pesos; hasta 30 días en 6 mil, más mil pesos de depósito que queda en garantía y a la venta está en 34 mil 999 con un año de garantía", dijo uno de los dependientes de los establecimientos que distribuyen este insumo.



"Solamente es en renta, tenemos cilindros grandes. Se deja de depósito 4 mil pesos y 2 mil 800 pesos por el servicio. Está pagando la renta pero cada vez que se desocupe su cilindro se va estar pagando 850 o 950 dependiendo la capacidad", comentaron en otro de los centros de servicio.



Los oxímetros caseros también están agotados y como otros artículos médicos de asistencia del COVID-19 incrementaron su costo, regularmente costaban hasta 350 pesos y actualmente en redes sociales se venden hasta en más de mil 200 pesos.



"Se nos terminaron, tampoco tenemos contratos disponibles para renta y que nos lleguen tanques no tengo fecha".



"No hay, ambos están agotados, no hemos tenido fecha de entrega por parte del proveedor".