Por pandemia, esperaron 5 meses para casarse en Registro Civil de Xalapa

5 meses después, se reactivó el servicio de bodas en Xalapa, y este día, tras suspender la ceremonia a causa de la pandemia COVID-19, una pareja por fin pudo concretar su unión en el Registro Civil de la Capital del Estado.



Con un protocolo sanitario al entrar, 4 testigos y los novios, todos portando cubrebocas, es como los contrayentes firmaron la documentación para formalizar su estado civil y concluir con un abrazo.



Explicaron que, aunque su celebración civil iba a ser de manera austera y con pocos invitados, necesitaban el documento para la boda religiosa, por lo que tuvieron que suspender todos los preparativos.



"No teníamos pensado hacer algo grande, no hubo mucho cambio en los planes, pero si necesitábamos el acta. La teníamos programada en abril", comentaron.



Convivir con sus cuatro testigos, es lo que realizarán como festejo de boda civil, ya que firmaron una carta compromiso donde aceptaron no hacer reuniones con gran número de personas, todo ello para evitar las aglomeraciones y posible propagación del virus.



"Necesitábamos el documento para casarnos por la iglesia, porque en sí, nuestro anhelo, es casarnos por la iglesia. Nuestra boda por la iglesia era también en abril".



Respecto a la celebración religiosa, mencionaron que también esperarán la fecha idónea para casarse.