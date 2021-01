Por pandemia, funerarias temen desabasto de ataúdes

Empleados de algunas funerarias en Coatepec consideraron que pudiera haber desabasto de ataúdes debido a que las personas prefieren inhumar a sus familiares que cremarlos, pese a que fallecen por COVID-19.



Además, informaron que sus proveedores están tardando hasta dos meses en surtirles los féretros.



“Aunque existe la opción de los crematorios, las familias no quieren cremar a sus familiares y toman la opción de las inhumaciones y pudiera ser que sí haya desabasto de ataúdes porque proveedores que venían constantemente cada 15 o 20 días, ya están tardando hasta dos meses para surtir ataúdes. La pandemia sí está afectando”, expuso un empleado de reconocida funeraria.



Y es que, según estos trabajadores, los decesos han aumentado con respecto a los meses de octubre y noviembre a causa de la pandemia.



Pese a que no proporcionaron cifras, aseguraron que en este mes de enero se ha registrado un incremento en los servicios de inhumaciones e incineraciones.



“Sí han aumentado los decesos con respecto a meses pasados y pues hay que cuidarse porque muchos se lo toman a la ligera. Los meses anteriores, noviembre y octubre, bajó pero comenzando el año aumentó demasiado”, detalló un trabajador.



Asimismo, aseveraron que este sector se encuentra en constante riesgo de salud por ello hicieron el llamado a las autoridades para que sean tomados en cuenta para la vacuna contra el COVID-19.



“Nosotros tenemos el contacto con el cuerpo y muchos no toman en cuenta esto. Nosotros también queremos que nos tomen en cuenta con la vacuna, no se dan cuenta que ponemos en riesgo nuestra salud, a pesar de que se sigue el protocolo que nos indican”, comentaron.