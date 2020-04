Por pandemia, IMSS intensifica vigilancia y cuidados a embarazadas y recién nacidos

En medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19, la atención y protección a las mujeres embarazadas se intensifica en la vigilancia gestacional, atención del parto y puerperio, así como al recién nacido, aseguró la oficina de representación regional en Veracruz Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



De la fecha en que fue informado el primer caso de Coronavirus en México que fue el 28 de febrero y hasta el 14 de abril en el Hospital General Regional de Orizaba del Instituto Mexicano del Seguro Social, se han atendido 319 eventos obstétricos, incluido el de esta semana, en que nacieron trillizos: dos niñas y un niño.



La jefa de Ginecología de este hospital, Angélica Ledezma, explicó que ante la vulnerabilidad y la fase en la que actualmente se encuentra la emergencia, se recomienda a las madres lactantes y cuidadores, fortalecer las medidas de higiene y aislamiento social para evitar contagios.



De igual forma indicó que en los servicios hospitalarios del IMSS se aplican estrategias de atención para pacientes gestantes con y sin sospecha de COVID-19, con apego a las recomendaciones de la Jefatura de Prestaciones Médicas y adaptadas a la infraestructura del hospital, para garantizar su seguridad y del resto de los pacientes, así como del personal.



Y resaltó que desde que se declaró la emergencia sanitaria, entre los partos y cesáreas practicados en el nosocomio se encuentran la culminación de un parto gemelar y el nacimiento de trillizos, este último que se atendió esta semana y cuyo reporte es que tanto la madre como los bebés evolucionan favorablemente.



Sin embargo dijo que todo el periodo de gestación está mujer que llevaba tres vidas en su vientre estuvo en vigilancia y control, tanto en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 6, en Ixhuatlancillo, como en el propio hospital, lo que permitió que llegara al alumbramiento sin contratiempos.



En este nacimiento múltiple, indicó que una característica es que ambos padres cuentan con antecedentes familiares de partos gemelares, además de que ya tienen dos hijas: una de dos y otra de cuatro años de edad.



La doctora destacó que todas las familias que han recibido un nuevo integrante en las últimas semanas, se debe tener en cuenta la importancia de seguir las recomendaciones especiales en esta temporada como: la sana distancia, evitar las visitas en casa y salir de ella, asumir el aislamiento social y aplicar estrictas medidas de higiene en el hogar, en cada cambio de pañal del bebé lavar la cara y manos con agua tibia, no besarlo en la cara, manos o boca, con el objetivo de disminuir el riesgo de infecciones en general.



Otra recomendación es la alimentación saludable y frecuente hidratación de la madre, lo que favorece la calidad de la leche materna, misma que debe otorgarse al recién nacido a libre demanda y exclusiva en el seno materno, sin dejar atrás el baño diario, lavado frecuente de manos con la técnica correcta y aseo de los senos antes de cada toma del bebé.



En caso de que la madre, por alguna cuestión no pueda atender al recién nacido, la especialista comentó que es conveniente que quienes tengan la responsabilidad de su cuidado mantengan estrictas medidas de higiene para tener protegido al bebé.