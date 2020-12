Por pandemia, INE prevé cambiar ubicación de 563 casillas de votación

El vocal ejecutivo de la Junta Local y presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, adelantó que se prevé el cambio de 563 de los 5 mil 744 domicilios en los que comúnmente se instalan las casi 11 mil casillas el día de la jornada de votación.



Lo anterior, derivado de la pandemia de COVID-19 y las medidas sanitarias que se deben seguir para evitar aglomeración de personas y posibles contagios del virus SARS-CoV2 que causa dicha enfermedad.



“Producto de la pandemia, en aquellos lugares donde el espacio no es suficiente para que quepa una casilla, dos, tres o las que se tengan que instalar en esa sección, quizá tengamos que buscar otro domicilio o en su defecto un domicilio alterno. De tal manera que alguna o algunas casillas se queden en el domicilio donde siempre las hemos puesto y alguna adicional, dentro de la misma sección, la pongamos en otro lugar”, explicó en entrevista telefónica.



Cervantes Martínez detalló que del total de lugares susceptibles de cambio, 345 corresponden a domicilios particulares, 126 a instituciones educativas, 49 a lugares públicos y 33 a oficinas públicas, los cuales están distribuidos a lo largo y ancho del Estado.



Recordó que el 15 de enero comenzarán la visita de los espacios que ya se tienen contemplados para instalar las casillas, tarea que se extiende por un mes a fin de evaluar sus condiciones y determinar su idoneidad para las elecciones del 6 de junio, considerando la emergencia sanitaria.



“Estamos haciendo los programas para que a partir del 15 de enero empecemos a recorrer los lugares para la instalación de las casillas. Hay que recorrer todas las secciones del Estado, una por una, para ver dónde se instalan”, aseveró.



El delegado del INE en Veracruz reiteró que por la experiencia que tienen de procesos electorales pasados, ya saben que en esos lugares va a ser difícil que pueda instalarse el número de casillas que normalmente se instalaban para recibir los votos de los veracruzanos.



“Quizá podamos instalar una o dos, no más. La contigua dos, la contigua tres y en adelante quizá tengamos que verlo en otro domicilio. Ya tenemos ubicados estos lugares de tal manera que los vamos a estar recorriendo a partir de enero para tener más oportunidad de localizar nuevos espacios”, añadió.



Dijo que afortunadamente, la mayoría de los domicilios corresponden a escuelas, tanto federales como estatales, públicas y privadas, de tal manera que las casillas pudieran instalarse fuera de los salones de clases, es decir, en los pasillos, corredores o en el espacio de recreo de los niños, siempre y cuando esté techado.



“Eso nos facilita la tarea y me parece que lo más complicado va a ser en los domicilios particulares, donde sí tendríamos alguna pequeña complicación pero seguramente el lugar particular donde ya la poníamos, al menos nos va a permitir poner una casilla, que sería la casilla básica”, acotó Josué Cervantes Martínez.