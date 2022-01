Por pandemia, menores de Xalapa se ven obligados a trabajar informalmente en las calles

Este lunes, la directora del Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle (MATRACA), Ericka Antonio Blanco, dijo que debido a la pandemia cada vez más niños, niñas y adolescentes recurren al trabajo informal de las calles para aportar algo de dinero al ingreso familiar.Del 2019 al 2021, la organización observó un aumento de al menos 50 por ciento de menores que se pusieron a trabajar.“Ha habido un aumento importante de niños y niñas trabajadores de cruceros, en comparación con antes de la pandemia, como un 50 por ciento, yo creo, nos han llegado como ‘población nueva’”.Señaló que durante 2019, MATRACA atendía a 180 menores y actualmente, se atienden a 230; aunque aparte hay otros niños trabajadores que la agrupación observa pero estos no se han acercado a la organización.“Por cuidado de la salud de los educadores no hemos tenido trabajo en calle como tal pero sí damos la información”, indicó la directora.Recalcó que la pandemia ha mostrado la falta de recursos para que los niños, niñas y adolescentes puedan acceder a sus derechos, tanto de salud como de una alimentación saludable.“También se ha visto el rezago o la deserción escolar de niños, niñas y adolescentes. Nosotros hemos dado ingreso a niños que han abandonado la escuela porque no tienen los instrumentos necesarios como computadora o internet, para acceder a estas nuevas clases virtuales”.